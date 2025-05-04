نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دعبس في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": زيزو خان الزمالك وتسببت في طرد أصدقائه خارج النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد دعبس عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على واقعة تواجده منذ قليل داخل مقر القلعة البيضاء وكواليس تسببه في طرد أصدقاء زيزو منذ قليل.

وتواجد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم منذ قليل داخل مقر القلعة البيضاء لخوض للتدريبات الجماعية بعد انقطاعه لمدة 25 يوم عن الحضور وسط شكاوى متبادلة بين اللاعب والنادي.

أحمد دعبس: زيزو خان الزمالك وتسببت في طرد أصدقائه خارج النادي

من جانبه قال أحمد دعبس في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "عندما علمت بتواجد زيزو داخل مقر نادي الزمالك حضرت إلى النادي لأني عضو جمعية عمومية، وشاهدت أصدقاء اللاعب وهم ليسوا أعضاء بالنادي وعلى الفور استدعيت أمن النادي وطالبت بطردهم خارج النادي، وإلا سأقدم مذكرة رسمية وتم الاستجابة لمطلبي".

وأكمل عضو مجلس إدارة الزمالك السابق: "تواجد زيزو داخل النادي؟ وجهة نظري أن الموضوع منتهي هذا اللاعب خان النادي ومضى للنادي المنافس، نخصم منه مستحقات أو يفسخ عقده من طرف واحد هذا الأمر لا يعنيني في النهاية هذا اللاعب خان الزمالك".

وأكمل دعبس: "أنا ضد تواجد هذا اللاعب في نادي الزمالك من الأساس بعد توقيعه للمنافس، لو هيجلب للنادي مائة بطولة فغير مرحب به من الأساس".

وبشأن رأيه كعضو جمعية عمومية ومشجع زملكاوي رأيه في التحرك القانوني ضد زيزو علق دعبس: "موضوع هذا اللاعب منتهي ومصيره معروف، هل يوجد ما هو أكثر من خيانة اللاعب للنادي؟ لذا لا يفرق معي تواجده، لو له مستحقات يحصل عليها أو يتم خصم مستحقات حسب موقفه لكن في النهاية غير مرحب داخل الزمالك مجددًا".

وعلق أحمد دعبس على ردود أفعال جمهور الزمالك على موقفه بالقول: "تفاعل جمهور الزمالك مع موقفي أمر طبيعي ومن حق الجمهور وهذا هو الإحساس الطبيعي وأقول لهم مثلما صنعتهم زيزو ستصنعوا أكثر من زيزو وسنظل دائما خلف النادي".

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو استعدادته لمواجهة البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من الدور الحاسم لبطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من الجولة الحاسمة لبطولة دوري نايل في تمام الساعة الثامنة مساءًا على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.