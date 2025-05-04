نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسقط أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح برينتفورد في خطف ثلاث نقاط ثمينة من مانشستر يونايتد بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بينما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

بدأ الشوط الأول متعادلا ومتواضعا من كلا الجانبين حتى تمكن لاعبو مانشستر يونايتد من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 14 عن طريق ماسون مونت من تسديدة رائعة سكنت الجانب الأيمن لمرمى برينتفورد.

استمر الآداء المتواضع حتى سجل لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد هدف عكسي في الدقيقة 27 لصالح برينتفورد في مرمى فريقه ليعلن عن تعادل الفريقين.

في الدقيقة 34، نجح لاعبو برينتفورد في تسجيل هدف التقدم عن طريق كيفين شايد الذي تصدى لتمريرة داخل منطقة الجزاء ببراعة ليسددها برأسه في منتصف مرمى مانشستر يونايتد.

وعلى غرار الشوط الأول، جاء الشوط الثاني متكافئا بين الفريقين حتى نجح لاعبو برينتفورد في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70 عن طريق كيفين شايد الذي تصدى لتمريرة برأسه ليسدد الكرة في الجانب الأيسر لمرمى المان يونايتد.

في الدقيقة 74، تلقى مايكل كايودو نجم برينتفورد تمريرة سحرية ليطلق تسديدة صاروخية سكنت مرمى الشياطين الحمر ويعلن عن رابع أهداف فريقه.

شن لاعبو مانشستر يونايتد بعض الهجمات حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82 عن طريق كريستيان إريكسن عندما أطلق تسديدة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى برينتفورد.

في الدقيقة 95، نجح ديالو نجم المان يونايتد في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تمريرة رائعة لتسكن الكرة منتصف شباك برينتفورد وينتهي اللقاء بفوز برينتفورد على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

