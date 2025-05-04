نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينافس الترجي على مدافع الفتح الرباطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع المدافع المغربي يحيى بن خالق، لاعب فريق الفتح الرباطي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب تم ترشيحه من قبل أحد الوسطاء، وجرى عرضه على لجنة التخطيط بالنادي، حيث نال إعجاب المسؤولين، خاصة بعد متابعة مستواه في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن اللاعب يمتلك عرضًا من نادي الترجي التونسي أيضًا، مشيرًا إلى أن مصير الصفقة سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة الزمالك في تدعيم خط دفاعه بعناصر مميزة.

