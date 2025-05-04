الرياضة

كواليس ما حدث مع زيزو داخل الزمالك بعد عودته

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كواليس ما حدث مع زيزو داخل الزمالك بعد عودته

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أحمد جودة - القاهرة - خاض أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن زيزو أدى البرنامج التدريبي المنفرد بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، وذلك في إطار تجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك ، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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