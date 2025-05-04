نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس ما حدث مع زيزو داخل الزمالك بعد عودته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن زيزو أدى البرنامج التدريبي المنفرد بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، وذلك في إطار تجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.