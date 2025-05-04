نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورسعيد تحصد لقب القطاع الخامس في بطولة الشعب الجمهوري لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إسماعيل موسي إسماعيل، أمين أمانة الشئون الرياضية المركزية بحزب الشعب الجمهوري فوز فريق محافظة بورسعيد ببطولة حزب الشعب الجمهوري لكرة القدم في منافسات القطاع الخامس على أرض ملعب مركز شباب بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة فرق تمثل محافظات: السويس، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد.

وتأتي هذه المباريات التي انتهت بفوز فريق بورسعيد بركلات الترجيح وتتويجه بطلًا للقطاع، في ضوء التصفيات التمهيدية لبطولة كرة القدم، التي ينظمها حزب الشعب الجمهوري بمشاركة 24 فريقًا تمثل مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار ' إسماعيل موسي ' أن المباريات شهدت منافسات قوية بين فرق القطاع الخامس، وحضرها عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، في مقدمتهم النائبة أمل عصفور أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، عمرو الشافعي أمين أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، إلى جانب شريف هلال معاون شوؤن التنظيم المركزي، الدكتور حسين بسيوني عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، المهندس إسلام أسامة عضو أمانة الشباب المركزية، محمد صفوت عضو أمانة التنظيم المركزية.

كما شهدت حضور فرج البدري مساعد أمين أمانة محافظة الإسماعيلية، أيمن الحنك أمين التنظيم بمحافظة الإسماعيلية وهاني عبدالمسيح أمين أمانة المواطنة بالإسماعيلية، إلى جانب محمد حبيش أمين أمانة الشباب بمحافظة بورسعيد وإبراهيم غريب أمين أمانة الشباب بمحافظة السويس والمهندس عمر حلمي أمين أمانة الشباب بمحافظة الإسماعيلية وومحمد عيسى أمين أمانة الشباب بمحافظة دمياط،بالإضافة إلى أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظات السالف ذكرها، وعدد من أمناء المراكز والأقسام.

من جانبهم، هنأ الحاضرون فريق بورسعيد على فوزه، مشيدين بالجهود المبذولة والأداء المتميز من جميع الفرق المشاركة، ومؤكدين على أهمية مثل هذه البطولات في تعزيز الروابط بين الشباب وتنمية المهارات الرياضية.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تأتي في إطار استراتيجية حزب الشعب الجمهوري التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب، وتعزيز دور الرياضة كوسيلة لتنمية المهارات، فضلًا عن توطيد قيم الانتماء، والعمل الجماعي، ضمن خطة الحزب للنهوض بالأنشطة الشبابية في مختلف المحافظات.