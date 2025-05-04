نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس أزمة مفاوضات رامي ربيعة مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي تطورات ملف تجديد تعاقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي، وتفاصيل المفاوضات بين اللاعب ومسئولي النادي.

وفي تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم قال كريم رمزي: الفترة الماضية شهدت أكثر من جلسة بين رامي ربيعة ومسئولي الأهلي بخصوص تجديد عقد اللاعب، وكان هناك تباين في الأرقام التي يطلبها اللاعب والتي يعرضها النادي.

وأضاف رمزي: رامي ربيعة رفع مطالبه المالية لأنه يرى أن سقف رواتب لاعبي الفئة الأولى في الأهلي أصبح في تزايد، وبالتالي طالب معاملته بالمثل قائلا "اشمعنى أنا".

وواصل كريم رمزي قائلا إن رامي ربيعة طلب الحصول على 25 مليون جنيه في الموسم بخلاف عوائد الإعلانات، وكان رد مسئولي النادي بإنه من الممكن توفير إعلانات له في الموسم بقيمة 4 ملايين جنيه لكن اللاعب طلب 40 مليون جنيه.

واستطرد كريم رمزي قائلا إن شركة الكرة بالنادي الأهلي تقوم بإعادة حساب التفاصيل المالية لملف تجديد رامي ربيعة، مشيرا إلى أن ربيعة يعد المدافع الأول في مصر حاليا ومن حقه أن يطلب ما يناسبه لكل بالمعقول مع الأخذ في الاعتبار أن هذا قد يكون آخر عقد له مع الأهلي.

وأكمل رمزي قائلا إن ما يحدث في ملف تجديد عقد رامي ربيعة هو أمر طبيعي جدا، لأنه لا يوجد لاعب يوقع على بياض إلا بعد أن يكون موافق على المقابل المالي المعروض عليه.

وشدد كريم رمزي أن رامي ربيعة سيكمل مشواره مع الأهلي رغم كل ما يحدث حاليا في ملف تجديد عقده، لأنه لاعب أساسي في الفريق وأحد قادته، وفي النهاية التجديد سيكون برقم معقول ليشارك اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية ومن بعد ذلك بطولة امم إفريقيا مع منتخب مصر وهذا هو الأهم، لأن اللاعب لو انتقل لأحد الدوريات الخليجية سيبتعد عن منتخب مصر وهذا كان سبب تمسك أحمد سيد زيزو على سبيل المثال بالاستمرار في مصر.

وعن سيناريو انتقال رامي ربيعة إلى بيراميدز قال كريم رمزي إن الفريق السماوي لديه مجموعة من المدافعين المتألقين مثل على جبر وأسامة جلال وأحمد سامي وبالتالي فرص رامي في المشاركة مع الفريق قد لا تكون مضمونة.

وأكمل كريم رمزي قائلا إن فكرة انتقال رامي ربيعة للزمالك مستبعدة لان الفريق الأبيض لن يضم صفقات دفاعية وكل تركيزه حاليا على تدعيم الهجوم، والأهلي يبقى هو الملاذ الأول للاعب.

واختتم كريم رمزي حديثه قائلا إن رامي ربيعة سيجدد عقده بمقابل معقول ومناسب له والأهلي، لكن يبقى الاستغراب من غضب الجماهير السريع تجاه اللاعب أو أي لاعب يتفاوض عموما بخصوص عقده.