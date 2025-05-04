نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق روما لخوض مواجهة نارية أمام نظيره فيورنتينا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

روما يواجه فيورنتينا في الكالتشيو

ويستقبل ملعب تورينو الأولمبي، القمة النارية بين روما وفيورنتينا، ضمن فعاليات الجولة 35 من بطولة الكالتشيو.

ويحتل روما المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي في الموسم الجاري برصيد 60 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي دانيلي شيفي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب.

وتنطلق المواجهة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل روما، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سفيلار.

▪︎خط الدفاع: نديكان - مانشيني - سيلك.

▪︎خط الوسط: أنخلينو - بيلجيريني - كونيه - كريستانتي - سولي.

▪︎خط الهجوم: دوبياك - شومورودوف.

في المقابل، جاء تشكيل فيورنتينا، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: دي خيا.

▪︎خط الدفاع: كوموزو - ماري - بونجراستيش.

▪︎خط الوسط: جوسنيس - ندور - ريتشاسون - ماندراجوار - باريزي.

▪︎خط الهجوم: كين - زانيولو.

القنوات الناقلة لمواجهة روما وفيورنتينا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 25/2024، وتحديدًا على قناة AD SPORTS premium1.

