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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار تنفيذ استراتيجية الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة لتطوير مستوى التحكيم المصرى، أقامت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز اليوم معسكرًا تثقيفيًا لمحكمات الكرة النسائية (الدرجة الأولى) بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر، بحضور كل أعضاء اللجنة الرئيسية وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة والاعضاء جهاد جريشة وسيد مراد وفهيم عمر.

اختبارات فيديو ومحاضرات تثقيفية فى معسكر اليوم الواحد لمحكمات الكرة النسائية

شارك في معسكر اليوم الواحد 35 محكمة منهم 10 محكمات ساحة و25 مساعدة، حيث يهدف أوسكار رويز وأعضاء لجنته إلى خلق دوافع جديدة لدى المحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المعسكر محاضرات نظرية تثقيفية ألقاها أوسكار وجهاد جريشة وسيد مراد، كما أجرت اللجنة اختبارات فيديو لحالات التسلل ولمسة اليد للمحكمات المشاركات فى المعسكر.

وأشاد أوسكار بالمحكمات وقدرتهن على استيعاب التعليمات وتطبيق مواد القانون، وبتجربة إدارتهن لدورى القسم الأول الذى انتهى مؤخرًا دون الاستعانة بحكام رجال لإدارة أية مباراة في المسابقة.