نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي للقاء تونس وكينيا في المجموعة الثانية بكأس إفريقيا تحت 20 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الحي بن سلطان المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة المنتخب الكيني في الجولة الثانية للمجموعة الثانية والذي ينطلق في تمام السادسة مساء اليوم (الأحد) على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.

التشكيل الرسمي للقاء تونس وكينيا في المجموعة الثانية بكأس إفريقيا تحت 20 سنة

وقد جاء التشكيل على النحو التالي:

(1) توماس الزواغي – (5) محمد أمين علالة - (20) وسيم العبروجي (26) ريان بوقديدة – (13) وجدي العيسوي (8) أمان الله محرزي – (25) أنيس بوبال - (18) نسيم دنداني – (17) محمد ريان عنان – (21) فارس بوسنينة –– (10) خليل العياري.



أما أنتوني أخوليا المدير الفني للمنتخب الكيني فسيبدأ المباراة بتشكيل يضم:

ويكليفورد أودور (1) - بارون أوتشينج (2) آموس إيمانويل (15) – جوزيف أونيانجو (5) - منظور أوكوارو (3) - جافان أوشينج (16) - أندريس أوموندي (17) - كيفن وانجايا (8) - ألدرين كيبيت (10) - حسن بيجا (7) - لاورانس أوكوث (14).

المنتخب التونسي خسر في الجولة الأولى أمام نيجيريا (0 – 1) ويحتل ذيل الترتيب بفارق الأهداف عن المنتخب الكيني الذي خسر أيضًا أمام نظيره المغربي (2 – 3).