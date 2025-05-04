حلم مدرب تشيلسي قبل مواجهة ليفربول.. ماذا قال ماريسكا؟

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني انزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن حلمه الذي سيحققه لنادي ليفربول، قبل مباراتهم معا ضمن منافسات الجولة ال٣٥ من الدوري الإنجليزي.

يلتقي فريق ليفربول ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق ٥ مايو من موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

كشف المدير الفني لفريق تشيلسي عن حلمه بأن يستطيع تحقيق لقب البريميرليج سريعا، وتقف له الفرق كممر شرفي مثل ما سيحدث مع ليفربول.

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ال٢٠ في تاريخه بعد الفوز على توتنهام هوتسبير، بنتيجة خمس اهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة ال٣٤.