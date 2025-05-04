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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ليفربول، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 4 مايو 2025، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: إنزو، لافيا، كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو، بيدرو نيتو، كول بالمر.

الهجوم: مادويكي، جاكسون.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ضد تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.