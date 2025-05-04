نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب نادم على رفض عرض ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن موعد إعلان ريال مدريد رسميًا رحيل كارلو أنشيلوتي وتعاقده مع تشابي ألونسو.

كلوب نادم على رفض عرض ريال مدريد

قالت الصحيفة إن آخر أسبوع من شهر مايو الجاري سيكون حاسمًا ومثيرًا في القلعة البيضاء.

وتابعت: "خلال آخر أسبوع من شهر مايو كارلو أنشيلوتي سوف يعلن رسميًا أنه سينضم للمنتخب البرازيلي وسيتم الإعلان رسميًا أيضًا عن وصول تشابي ألونسو إلى ريال مدريد".

وزادت أن المدرب الألماني يورغن كلوب نادم على رفض عرض ريال مدريد.

وذكرت أن مدرب ليفربول السابق يورجن كلوب أخبر ريال مدريد قبل أسابيع أن لديه شكوك حول إمكانية عودته للتدريب مرة آخرى.

وأضافت: "الألماني نادم على ذلك ويتمنى لو أنه قال نعم لريال مدريد.. الآن فات الأوان بسبب أن هناك اتفاق مع تشابي ألونسو".