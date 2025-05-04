نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب نجم بيراميدز عن مواجهة فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سبب غياب محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي عن مباراة فاركو في الدوري الممتاز واستبعاده من قائمة اللقاء.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو باستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة الرابعة من المرحلة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن حمدي تعرض للإصابة خلال التدريبات التي سبقت اللقاء بمعسكر برج العزب وخضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته بجزع في الأنكل، وحاجته للعلاج بين أسبوع إلى عشرة أيام وبالتالي خروجه من قائمة لقاء فاركو.