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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره تشيلسي، في المواجهة المرتقبة التي ستقام مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 4 مايو 2025، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك- جونز- ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: كونساه- هارفي إليوت- إندو

خط الهجوم: جوتا- محمد صلاح- جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ضد تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

