نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: نعرف أن جماهيرنا اخطأت أمام المصري.. ونعترف بذلك ولا نقول أنهم "صحفيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية بحرمان الجماهير من حضور مباراتين على خلفية أحداث مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.

الزمالك: نعرف أن جماهيرنا اخطأت أمام المصري

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الخبراء أكدوا صحة هدف ناصر منسي، بسبب استمرار اللعب قبل الوصول لناصر منسي وإحراز هدف للفريق

وأضاف المتحدث باسم نادي الزمالك: هناك تكرار أخطاء من أمين عمر ضد الزمالك، ولا أعتقد أنها تحدث مع أندية أخرى، واشتكينا قبل ذلك منه ومن محمد الصباحي، وهناك حكاما في القائمة الدولية يمكنهم قيادة مباريات الزمالك.

وأضاف أحمد سالم: مثلما يحدث في القضاء، فيمكن عدم إسناد قضايا معينة لأحد القضاة، ونتمنى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للحكام

وأوضح: بالنسبة لأخطاء الجمهور، فلن نقول إنهم ليسوا الجمهور أو إنهم صحفيين، ونوافق على معاقبة من يخطئ، لكن من يهمنا هو سياسة الكيل بمكيالين، ولا يُمكننا تبرير الأخطاء.

وأكد المتحدث باسم الزمالك: لا أعلم لماذا لم يتم تدوين السباب في مباريات المنافسين، وهل تم معاقبة المراقب الذي لم يدون ذلك في تقريره؟.