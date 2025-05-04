نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تمكن أردا جولر من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز إلى جولر الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 39، بعد تمريرة من جود بيلينجهام إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس جوايتا.

واستطاع نفس اللاعب أن يحرز الهدف الثالث لصالح ريال مدريد والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 48، بعد تمريرة رائعة من أردا جولر إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص خافي رودريجيز الفارق لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 69، بعد ركلة ركنية، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فيليوت تسديدة بكعب القدم، أبعدها فاسكيز من على خط المرمى ليتابعها رودريجيز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وسجل فيليوت سفيدبيرج الهدف الثاني لصالح سيلتا فيجو في الدقيقة 76، بعد تمريرة بينية رائعة من اسباس إلى سفيدبيرج الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السابع برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 14 مواجهة.

