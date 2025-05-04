نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف موقفه من قرار التظلمات المرتقب حول أزمة خصم نقاط الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، موقف القلعة البيضاء بشأن قرار لجنة التظلمات المرتقب حول أزمة خصم نقاط من الأهلي.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لن نقبل أي مساومة على ملف النقاط الثلاثة، وفكرة التراجع عن قرار هي سابقة تاريخية لم تحدث، وننتظر حاليًا القرار الأهم من لجنة التظلمات يوم الخميس المقبل.

وتابع أحمد سالم تصريحاته: هناك قلق من قرار لجنة التظلمات المنتظر يوم الخميس المقبل، والأمور كانت طبيعية قبل أن يخرج القرار الغريب دون أي سند قانوني، ونتمنى أن تقوم لجنة التظلمات بدورها وتكشف عوار القرار السابق من رابطة الأندية.

وعن موقف النادي من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، قال: لا يوجد أي إجراء تعسفي حدث أو سيحدث مع زيزو، ولا يوجد أي تربص معه، والأمور تسير وفق اللوائح والقوانين، وحال اتخاذه أي خطوة سيتم اتخاذ خطوة مناسبة أمامها وفقا للوائح.

واختتم أحمد سالم تصريحاته: الغرامات مرتبطة بفترات القيد، وحين الوصول لفترة القيد فسيكون هناك قرارا مميزا