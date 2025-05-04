عبد الظاهر السقا: لا ننام من أجل البقاء.. وظلمنا أمام إنبي وعوضنا أمام المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، عن فوز فريقه على غزل المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

عبد الظاهر السقا: لا ننام من أجل البقاء

وقال السقا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الفرقة كان مركزة واللاعبين محتاجين يصدقوا المكسب وفرق كبير أننا نكسب مباراتين في آخر 3 مباريات وخسر في المباراة دي بفعل فاعل واتظلمنا في مباراة إنبي وربنا ردها أمام غزل المحلة.

وأضاف عبد الظاهر السقا: الضغوط كبيرة على اللاعبين لكن الفريق يمتلك العديد من الخبرات، تكوين فريق شئ مش سهل ومش معني ان عندي لاعبين كويسيين إن الفريق يكون كويس.

وواصل السقا: احنا ماشيين على خطوات سهلة وبنشوف المشكلة فين وبنعمل اللى علينا ومش بنام وبنجتهد وبنتعلم ونكتسب المزيد من الخبرات، والمشكلة فين؟ دا موضوع كبير.

واختتم السقا: هل الفريق يقدر يتخطى المرحلة الصعبة؟ دايما بقول للاعبين فكروا في النهاردة بس ومش بنفكر بكرة في اية، لو هنلاعب الجونة هنتعامل إنهاء مباراة نهائي ولو كسبنا هنقعد في الدوري، وبقول اللاعبين لو سألتوا الماتش الجاي هنعمل إية مش هعرف أرد، ولو فكرت في ماتشين سوا