نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يبدي اعتراضه على قرارات رابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المعتصم سالم، نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن ضغط مباريات الفريق وإقامتها بشكل ثابت نهارا عكس باقي الأندية المتنافسة معه على لقب الدوري والتي تقرر رابطة الأندية أن تخوض مبارياتها مساء.

بيراميدز يبدي اعتراضه على قرارات رابطة الأندية

وقال سالم في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "تعرضنا لظلم كبير في مرحلة حسم الدوري، بسبب خوض ٧ مباريات من أصل ٨ لقاءات خارج ملعبنا، وقرعة الذكاء الاصطناعي ظلمتنا بسبب جدولة المباريات والملاعب والمواعيد".

وأضاف: "القرعة لم ترحمنا وأسفرت عن خوضنا للمباريات نهارا عكس كافة الأندية المنافسة لنا التي تخوض مبارياتها في توقيت مسائي".

وأتم: "هدفنا المنافسة على كافة البطولات ولا أضع المبررات لتصدير المشاكل بل على الرابطة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية".