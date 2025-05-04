نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم حرس الحدود في بطولة الدوري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق حرس الحدود في الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ضيفا على نظيره فريق الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويطمح فريق الحدود في الاستفاقة من جديد، والعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية على حساب الأهلي، حيث فقد فريق الحدود الثلاث نقاط في المباراة الماضية أمام فريق بيراميدز بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف.

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم حرس الحدود في بطولة الدوري؟

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق حرس الحدود خلال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الأهلي الليلة.

لعب: 20

فاز: 6

تعادل: 4

خسر: 10

سجل: 19

استقبل: 25

نظافة الشباك: 8

عجز عن التسجيل: 7

المركز: 9

النقاط: 22

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري نايل، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد رمضان.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الثانية برصيد 43 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز صاحب الـ 47 نقطة.

