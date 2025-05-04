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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره حرس الحدود في الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فنيا.. هل يستعين «النحاس» بخبرات يوسف لعبور الحدود؟

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري نايل، بصوت المعلق الرياضي محمد رمضان.

ويقود فريق الأهلي على مقعد القيادة الفنية عماد النحاس خلفا للمدرب السويسري مارسيل كولر، بقيادة فنية مؤقتة، كما يتولى محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الحدود، منصب المدير الرياضي لفريق الأهلي.

خاض يوسف 21 مباراة على مقعد القيادة الفنية لفريق حرس الحدود خلال الموسم الحالي، نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل في 4 مباريات، وهزم في 10 مباريات.

ويعتبر يوسف شاهد على نقاط القوة والضعف لفريق حرس الحدود، ومطلع على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق، مما يعني أنه من الممكن الاستعانة بخدماته من جانب المدرب عماد النحاس قبل مواجهة حرس الحدود الليلة.

وفي سياق متصل، يفكر عماد النحاس في إجراء بعض التعديلات على تشكيل فريقه في مباراة اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الثانية برصيد 43 نقطة، خلف المتصدر فريق بيراميدز صاحب الـ 47 نقطة.

