نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمباراته القادمة أمام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي

يواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. يبحث عشاق ومحبي كرة القدم عن تردد القنوات الفضائية الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تُذاع مباراة ليفربول ونظيره تشيلسي عبر شاشة قناة beIN sports HD1 والتردد الآتي "11013"

وحسم فريق ليفربول درع الدوري الانجليزي الممتاز بتصدره برصيد 82 نقطة بينما فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 60 نقطة

