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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمباراته القادمة أمام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي



يواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويبحث عشاق ومحبي كرة القدم عن تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوانساه - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - هارفي إليوت - كودي جاكبو.

في خط الهجوم: لويس دياز

وحسم فريق ليفربول درع الدوري الانجليزي الممتاز بتصدره برصيد 82 نقطة بينما فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 60 نقطة

