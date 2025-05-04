نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يفتح الباب أمام المتطوعين في مونديال تشيلي للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عملية التسجيل لبرنامج التطوّع الخاص ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، التي تستضيفها تشيلي بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر.

فيفا يفتح الباب أمام المتطوعين في مونديال تشيلي للشباب

وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن فرصة تقديم طلبات التطوّع ستكون متاحة حتى يوم الخميس الموافق 5 يونيو.

وسيضطلع نحو ألف متطوِّع ومتطوِّعة بمهام تشمل 24 فئة في هذا الحدث الكروي الذي يشهد مشاركة 24 منتخبًا، وتستضيفه أربع مدن هي سانتياجو وفالبارايسو ورانكاجوا وتالكا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يبحث عن أشخاص يحدوهم الشغف والحماس للمساعدة في جعل البطولة، تجربة لا تنسى بالنسبة للمشاركين والمشجعين القادمين من مشارق الأرض ومغاربها، إذ يلعب المتطوعون دورًا غاية في الأهمية في بطولات وفعاليات فيفا.

وأكد فيفا أن دور المتطوعين لا يقتصر على المهام الملقاة على عاتقهم، بل كذلك بكونهم سفراء للدول التي يمثلونها. وبذلك، يُشكِّل المتطوعون القلب النابض للبطولة، وجوهر شعار "كرة القدم توحد العالم".

وأشار فيفا إلى أن المتقدمين بطلبات التطوع ينبغي أن يكونوا قد بلغوا الثامنة عشرة من العمر قبل 1 يونيو، ويُجيدون اللغة الإنجليزية.