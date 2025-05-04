نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في البريميرليج والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بالساحرة المستديلاة عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
ويواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي.
يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
يواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
وحسم فريق ليفربول درع الدوري الانجليزي الممتاز بتصدره برصيد 82 نقطة بينما فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 60 نقطة