يواجه فريق ليفربول نظيره تشيلسي اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في البريميرليج والقنوات الناقلة في المقال التالي

محمد يوسف

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