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أحمد جودة - القاهرة - حث أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس لاعبيه على تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط التي حصدها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل العودة إلى ملعب ويمبلي لخوض نهائي كأس الاتحاد.

مدرب كريستال بالاس يحث لاعبيه على تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري الإنجليزي

وفي الموسم الماضي، احتل كريستال بالاس المركز العاشر برصيد 49 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي حصده في موسم 2018 /2019 تحت قيادة روي هودسون، وكذلك نفس الرصيد الذي جمعه في موسم 1992 /1993، حينما خاض 42 مباراة وشهد هبوطه بفارق الأهداف.

ويمتلك كريستال بالاس حاليا 45 نقطة قبل خوض أخر أربع جولات من الموسم.

ويستضيف كريستال بالاس فريق نوتينجهام فورست غدًا الإثنين، على أمل مواصلة القوة الدافعة بعد الفوز على أستون فيلا في المربع الذهبي لكأس الاتحاد، ويعقب ذلك مواجهة أخرى في لندن أمام توتنهام، وصولا للنهائي الكبير أمام مانشستر سيتي.

وقال جلاسنر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "هدفنا الواضح هو الحصول على أكبر عدد من نقاط الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ كريستال بالاس".

وأضاف "هذا يعني أننا نحتاج إلى خمس نقاط على الأقل من أربع مباريات، لذا فإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي حصد ثلاث نقاط أمام نوتينجهام وثلاث نقاط أمام توتنهام، لأنه عندها يكون الهدف الأول قد تحقق، وبعد ذلك يمكننا التركيز على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأشار "الآن من المهم أن نركز على مباراة نوتينجهام لأننا نريد الفوز على أرضنا".

وأكد "لقد شاهدت مباراتهم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، ومباراتهم ضد برينتفورد مساء الخميس".

وأوضح "رغم خسارتهم المباراتين، إلا أن ذلك أظهر مدى قوة فريقهم ".

وختم بالقول ""إنهم ينافسون على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، لذا سيكونون متحمسين للغاية، ويجب أن يكون لدينا نفس الحافز".