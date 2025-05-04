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أحمد جودة - القاهرة - لن يواجه القناص الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ أي عقوبة بعد دخوله إلى أرض الملعب قبل فترة وجيزة من نهاية مباراة فريقه على ملعب لايبزج أمس السبت، رغم تعرضه لعقوبة الإيقاف.

كين يفلت من العقاب رغم نزوله إلى أرض الملعب أمام لايبزج تزامنا مع إيقافه

وشاهد كين المباراة من المدرجات قبل أن ينزل إلى أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة، بهدف الاحتفال بأول لقب شخصي له، لكن الفرحة لم تكتمل إذ خطف الدنماركي يوسف بولسن هدف التعادل القاتل للايبزج 3 /3 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرجئ تتويج النادي البافاري بلقبه الرابع والثلاثين في الدوري الألماني.

وتواصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مع اتحاد الكرة الألماني لمعرفة وضع كين اليوم الأحد، لكن تم التأكيد على أن اللاعبين الذين يخضعون للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء لا يتم منعهم من دخول الملعب.

وتلقى كين البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم قبل أسبوع خلال فوز بايرن ميونيخ 3 /صفر على ماينز، ليتم إيقافه خلال مواجهة لايبزج.

ولم يفز قائد منتخب إنجلترا بأي لقب في مسيرته، حيث خسر ثلاث مباريات نهائية مع ناديه السابق توتنهام، ونهائيين لكأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

وبإمكان بايرن ميونخ التتويج رسميا بلقب البوندسليجا اليوم الأحد، إذا فشل باير ليفركوزن، صاحب المركز الثاني، في الفوز على فرايبورج، وإذا تجنب بايرن الهزيمة على أرضه نهاية الأسبوع المقبل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.