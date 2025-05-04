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أحمد جودة - القاهرة - يشعر لاعبو ومسئولو بايرن ميونخ بأنهم أصبحوا أبطالا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) رغم أن اللقب لم يحسم بعد بشكل رسمي بعد التعادل المثير على ملعب لايبزج 3 /3 أمس السبت.

بايرن ميونخ يحتفل بلقب البوندسليجا الذي لم يحسم بعد

وأصبح تتويج النادي البافاري باللقب مسألة وقت ليس أكثر حيث يتفوق بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن حامل اللقب كما يتفوق بفارق 30 هدفا على ليفركوزن وبالتالي حتى في حال خسارته في أخر جولتين مع فوز ليفركوزن في أخر ثلاث مباريات له فإن اللقب سيكون من نصيب بايرن نظرا لتفوقه بفارق كبير من الأهداف.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة بفارق تسع نقاط عن ليفركوزن والذي يواجه مضيفه فرايبورج في وقت لاحق اليوم الأحد.

وحال تعثر ليفركوزن في مواجهته أمام فرايبورج سيتوج النادي البافاري رسميا باللقب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لايبزج بهدفين حملا توقيع السلوفيني بنيامين سيسكو ولوكاس كلوسترمان في الدقيقتين 11 و39.

وفي الشوط الثاني سجل النادي البافاري ريمونتادا مثيرة ورد بثلاثية حملت توقيع الإنجليزي إيريك داير في الدقيقة 62 والفرنسي ميكايل أوليز في الدقيقة 63 وليروي ساني في الدقيقة 83.

لكن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة وأثناء استعداد لاعبو بايرن للاحتفال باللقب الغالي خطف الدنماركي يوسف بولسن هدف التعادل القاتل للايبزج.

وقال لاعب الوسط جوشوا كيميتش "بصراحة، نحن أبطال ألمانيا"، واتفق معه المهاجم المخضرم توماس مولر في الرأي.

وقال مولر "بالطبع، هدف التعادل المتأخر يجعل الأمر برمته يبدو غريبًا بعض الشيء، لكن بطريقة ما، تشعر بالفعل وكأنك بطل، إنه أمر ذي وجهين. لم نصبح أبطالا بشكل رسمي بعد، لكننا نشعر بذلك تقريبا".

وسبق للنادي البافاري الفوز بلقب الدوري الألماني 33 مرة لكن منذ تحول المسابقة لشكلها الحالي (البوندسليجا) في عام 1963 حصد اللقب 32 مرة أولها في موسم 1968 /1969 وأخرها في موسم 2022 /2023.

وخرج النادي البافاري من كأس ألمانيا مبكرا كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد إنتر ميلان الإيطالي.

وحصد بايرن حتى الآن 76 نقطة من 23 انتصارا وسبعة تعادلات وثلاث هزائم ويمتلك أقوى خطي دفاع وهجوم، حيث استقبلت شباكه 32 هدفا مقابل تسجيله 93 هدفا، أحرز منها القناص الإنجليزي هاري كين 24 هدفا لينفرد بصدارة الهدافين.

وقال حارس المرمى يوناس أوربيج "نحن سعداء، سواء أصبحنا أبطالًا غدا أو الأسبوع المقبل".