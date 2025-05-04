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أحمد جودة - القاهرة - طالب الإسباني ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال، لاعبيه باستغلال حالة الغضب التي آلمت بهم من هزيمتهم الصادمة أمام بورنموث 1 /2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كحافز للعودة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

أرتيتا يدعو لاعبي أرسنال لاستغلال كبوة بورنموث كحافز أمام سان جيرمان

ويخوض ارسنال مواجهة مصيرية أمام سان جيرمان الأربعاء المقبل في إياب المربع الذهبي لدوري الأبطال في فرنسا، بعد الخسارة ذهابا على ملعب الإمارات بهدف دون رد، لكن عليه أولا أن يتجاوز مرارة الخسارة على ملعبه أمام بورنموث أمس السبت.

وقال ارتيتا "لدينا الكثير لنفعله، لأننا لم نتأهل حسابيا لدوري أبطال أوروبا، ولم نكن نستحق إنهاء الموسم في المركز الثاني بعد، لذلك لا يزال أمامنا الكثير لنفعله".

وأضاف "لم نحسم المباراة، بالإضافة إلى أن دفاعنا كان هشا للغاية".

وأوضح المدرب الإسباني "أردنا بكل تأكيد صناعة أجواء إيجابية، كانت النتيجة الإيجابية ستساعدنا كثيرا على تحقيق ما كنا نطمح إليه يوم الأربعاء".

وأشار "لكن ما صنعناه الآن هو الكثير من الغضب والإحباط والشعور بالضيق، لذا تأكدوا من استغلال ذلك يوم الأربعاء لتقديم أداء رائع في باريس، والفوز بالمباراة، والتأهل إلى النهائي."