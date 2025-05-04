الرياضة

رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: سأقف بقوة ضد مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم

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رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: سأقف بقوة ضد مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أن كأس العالم 2034 التي ستستضيفها السعودية ستلعب بعدد 48 منتخبًا دون تغيير.

رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: سأقف بقوة ضد مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أكدت أن فيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة بمونديال 2030 إلى 64 منتخبًا بناء على مقترح مقدم من إحدى الدول بمناسبة مرور مائة عام على انطلاقة بطولة كأس العالم.

وأوضح الشيخ سلمان بن ابراهيم في حديث لبرنامج "اكشن يادوري" على شبكة قنوات "أم بي سي"، "عندما تعتمد بطولة من خلال جمعية عمومية وتقدمت لها دولة  أو دول وتمت الموافقة على هذا النظام فعلينا الالتزام، إذا تركنا المجال للتغيير بناء على رغبة اتحاد وطني بالمشاركة فما الذي سيحدث؟". 

وأضاف " ستلعب مباريات مونديال 2030 في ست دول وتتفاجيء ان هناك طلب بإقامتها بدول أخرى أيضا ونغير نظام البطولة، ممكن أن تفكر بتغيير نظام البطولة مابعد 2034 لأن الأمر محسوم بالنسبة للعدد والمكان"

وأوضح "لن يتم هذا الأمر الآن وشخصيًا سأعارضه بكل صراحة "  

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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