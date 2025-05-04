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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، استعان بمعد بدني إسباني سبق له العمل مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد.

زيزو يلجأ لـ "مساعد سيميوني في أتلتيكو مدريد " قبل كأس العالم للأندية

وقال شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة "MBC مصر": "أحمد سيد زيزو يسعى للحفاظ على لياقته البدنية والفنية، استعدادًا للمشاركة مع الأهلي – ناديه الجديد المنتظر – في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "زيزو كان يخطط للسفر إلى إسبانيا لخوض فترة إعداد هناك مع أحد المدربين، لكن ضيق الوقت وأزمته الأخيرة مع الزمالك حال دون ذلك".

وتابع: "زيزو استعان بمعد بدني إسباني كان يعمل مع دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد خلال موسم 2020".

واختتم شلبي تصريحاته قائلًا: "زيزو قام بحجز تذاكر الطيران للمعد الإسباني وترتيب إقامته في أحد فنادق القاهرة على نفقته الخاصة، من أجل الوصول لأعلى فورمة بدنية قبل انضمامه للأهلي والمشاركة في مونديال الأندية".