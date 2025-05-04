نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عبد الفضيل: الزمالك أخطأ بعدم بيع زيزو.. والأهلي لا يُلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف عبد الفضيل، نجم النادي الإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إدارة نادي الزمالك ارتكبت خطأ بعدم الموافقة على بيع أحمد سيد "زيزو" إلى نادي نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

شريف عبد الفضيل: الزمالك أخطأ بعدم بيع زيزو.. والأهلي لا يُلام

وقال عبد الفضيل، في تصريحات عبر برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر": "الزمالك تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا من نادي نيوم لضم زيزو في يناير الماضي، وكان من الأفضل الموافقة عليه".

وأضاف: "ببيع زيزو، كان من الممكن للزمالك التعاقد مع فريق كامل، إلى جانب تسوية جميع المستحقات المالية المتأخرة على النادي".

وأشار عبد الفضيل إلى ضرورة تحكم مجالس إدارات الأندية في قراراتها دون التأثر بضغط الجماهير، قائلًا: "القرارات المصيرية يجب أن تتخذ في الوقت المناسب، بعيدًا عن التأثر بالسوشيال ميديا أو آراء المدرجات".

وتابع: "لا ألوم الأهلي على التفاوض مع زيزو، فهو لاعب يمثل إضافة لأي فريق، خصوصًا أنها صفقة انتقال حر".

وتطرق عبد الفضيل إلى كواليس رحيله عن الإسماعيلي، قائلًا: "انقطعت عن التدريبات وقتها بالاتفاق مع مجلس الإدارة برئاسة نصر أبو الحسن، حيث كنت في بداية الموسم ومحتارًا بين عروض الأهلي والزمالك والتجديد للدراويش، إضافة إلى أن الشحن الجماهيري في تلك الفترة كان صعبًا للغاية".

واختتم حديثه قائلًا: "أفضل أن يخضع زيزو لتحقيق رسمي داخل اتحاد الكرة، لطمأنة اللاعب، وتفادي أي صدام مع الجماهير".