عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في المباراة التي ستقام عصر اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، راؤول أسينسيو، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، داني سيبايوس، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، أردا جولر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقلة الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

