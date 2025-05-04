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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عدالة الصحفي التونسي بإذاعة موزاييك التونسية، أن محمد على بن رمضان دخل في أزمة كبيرة مع روي كين المدير الفني لفريق فرينكفاروزي المجري، تم استبعاده على اثرها من المشاركة مع الفريق.

بسبب صيام رمضان.. نجم الأهلي الجديد يدخل في صدام مع مدربه

وأشار عدالة في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 مع الاعلامي كريم رمزي إلى أن أزمة روي كين مدرب الفريق المجري مع محمد على بن رمضان ازدادت سوءًا بعدما رفض المدرب صيام اللاعب في شهر رمضان الماضي.

وأكد عدالة، أن محمد علي بن رمضان سيكون إضافة كبيرة إلى النادي الأهلي وفقًا لما يمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية عالية.

وكان النادي المجري قد أعلن في الساعات الماضية توقيع عقود انتقال محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي بداية من الصيف المقبل.

وحصل الأهلي على توقيع بن رمضان بعقد لمدة 4 مواسم حتى نهاية 2029.