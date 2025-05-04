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أحمد جودة - القاهرة - اعترف شيجيتوشي هاسيبي مدرب نادي كاواساكي فرونتال الياباني بأن الأهلي السعودي استحق التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعد التفوق على فريقه بهدفين دون رد أمس السبت في النهائي القاري على ستاد مدينة عبدالله الرياضية في جدة.

مدرب كاواساكي: أهلي جدة استحق اللقب القاري

وتوّج الأهلي للمرة الأولى في تاريخه بلقب البطولة، بعدما كان خسر مرتين من قبل في الدور النهائي، في حين لم ينجح كاوازاكي فرونتال في الظفر باللقب خلال ظهوره الأول بالنهائي.

وقال هاسيبي "هذه النتيجة لم تكن متوقعة بالنسبة لنا، حيث لعبنا بشكل جيد، ولكننا تلقينا هدفين، وقد استحق الأهلي أن يتوج بلقب البطولة".

وأضاف "نجح الأهلي في إظهار عوامل القوة لديه خلال الشوط الأول، على عكسنا، وكان مفتاح الفوز بالنسبة لهم هو تسجيل الهدف الثاني."

نقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن هاسيبي قوله "بالنسبة لنا لو تمكنا من مواصلة اللعب كما فعلنا هنا فإنه سيكون بإمكاننا تحقيق الانتصارات، وعمل شيء وحصد إنجازات خلال المستقبل".

وأوضح "على الصعيد الفردي كان هنالك فوارق بين الفريقين، ولكن على صعيد اللياقة البدنية والروح القتالية والعمل الجماعي نحن أظهرنا مزايا عالية، ولكننا تلقينا هدفين تسببا بخسارتنا".

وكشف "قمنا باتخاذ قرارات خاطئة خلال المباراة، حيث كان يمكن أن أقوم بعمل تبديلات في أوقات معينة، ومن ضمنها تبديل لاعب مصاب قبل دخول الهدف الثاني في مرمانا".

وختم "لا أعتقد أن الأهلي قام بعمل شيء خاص، ولكن الذي حصل هو أننا ارتكبنا أخطاء خلال المباراة سمحت لهم بالتفوق علينا".