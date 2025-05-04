نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

نهائي كأس مصر ٥ يونيو في القاهرة

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد على تنظيم نهائي يليق بتاريخ البطولة العريقة، التي تُعد من أقدم البطولات في القارة الإفريقية، وعلى تقديم أفضل الظروف الفنية والجماهيرية للمباراة المرتقبة.

وقد اختار الاتحاد استاد القاهرة الدولي لاحتضان النهائي، نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة، سواء على مستوى البنية التحتية أو القدرة على استيعاب الجماهير، بالإضافة إلى رمزيته التاريخية في احتضان أهم مباريات الكرة المصرية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل التنافس القوي بين الفريقين، وسعي كل منهما لحصد لقب البطولة، حيث يتطلع الزمالك لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج، بينما يأمل بيراميدز في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.