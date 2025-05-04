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أحمد جودة - القاهرة - تعرض انسليمى طبيب منتخب افريقيا الوسطى لوعكة صحية اليوم بمقر إقامة الفريق بالسويس التى تستضيف مباريات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وذلك نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

طبيب إفريقيا الوسطى يشكر اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب

وعلى الفور تم نقله إلى مبنى العيادات الخارجية بالسويس بصحبة سيف هشام مرافق الفريق، حيث خضع لأشعة مقطعية على المخ والقلب وتم عمل اللازم له حتى عودة ضغط الدم لحالته الطبيعية.



وأعرب طبيب منتخب افريقيا الوسطى عن شكره وامتنانه للجنة المنظمة على الاهتمام الشديد بحالته حتى تم الاطمئنان عليه