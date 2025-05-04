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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل سان لورينزو مع مضيفه سارمينتو 1/1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 16 بالمجموعة الثانية بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

سان لورينزو يتعادل مع سارمينتو.. وريسترا يقسو على كروز

ورفع سان لورينزو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، وهو يبتعد بفارق خمس نقاط خلف المتصدر روزاريو سنترال ونقطتين خلف إندبيندينتي الثاني ونقطة خلف ريفر بليت صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، رفع سارمينتو رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر بالمجموعة.

وتقدم سارمينتو في الدقيقة 36 عن طريق هدف عكسي سجله أندريس فومبرجار لاعب سان لورينزو، وبنفس الطريقة سجل سان لورينزو هدف التعادل عبر لاعب سارمينتو أجوستيس مولينا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87.

فوز متأخر

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة، فاز إنيستتوتو على مضيفه تاليريس كوردوبا 2/1.

وتقدم تاليريس في الدقيقة 13 عن طريق ماتياس جالارزا، قبل أن يدرك أليكس لونا التعادل لفريق إنيستتوتو في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 80 سجل داميان بوبيلا الهدف الثاني لفريق إنسيتتوتو.

ورفع إنسيتتوتو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد تاليريس عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

ثلاثية سيسترا

وفاز ديبورتيفو ريسترا على ضيفه جودوي كروز 3/ 0.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني سبينوزا الهدف الأول لديبورتيفو ريسترا، قبل أن يضيف زميله ميلتون سيليز الهدف الثاني في الدقيقة 62، فيما سجل برايان جيل الهدف الثالث في الدقيقة 83.

ورفع ديبورتيفو ريسترا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد جودوي كروز عند 17 نقطة في المركز التاسع.