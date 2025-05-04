نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره بولونيا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب ريناتو دالارا، مباراة بولونيا ويوفنتوس، ضمن فعاليات الجولة 35 من بطولة الكالتشيو.

ويحتل اليوفي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الخامس فريق بولونيا والذي يمتلك في رصيده 61 نقطة.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب ريناتو دالارا معقل بولونيا.

موعد مواجهة بولونيا ويوفنتوس في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بولونيا ويوفنتوس في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 25/2024، وتحديدًا على قناة AD SPORTS premium1.