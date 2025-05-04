نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

فاز سيلتا فيجو هلى فياريال بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا كما فاز ريال مدريد على خيتافي بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر برصيد 46 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

موقف سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني

احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.

في حين احتل سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 17 مباراة.

موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد يوم الأحد 4 مايو 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.