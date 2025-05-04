متى تقام مباراة نيوكاسل ضد برايتون في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر مايو الجارى، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، مع نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون في الدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون، مساء اليوم الأحد 4 مايو 2025 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات؛ على ملعب سانت جيمس بارك

ويتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، ويحتل برايتون المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.