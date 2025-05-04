نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة وست هام يونايتد ضد توتنهام في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد

وستنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام

وسيتم إذاعة مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا قناة beIN Sports 2HD.