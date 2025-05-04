نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مواجهة قوية أمام نظيره برينتفورد مساء اليوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقع فريق برينتفورد في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.