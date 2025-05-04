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أحمد جودة - القاهرة -

فاز بنفيكا على مضيفه إشتوريل بنتيجة 2-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

بنفيكا يرتقي لصدارة الدوري البرتغالي

ورفع بنفيكا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن سبورتينج لشبونة، صاحب المركز الثاني، والذي يمكنه استعادة الصدارة، في حال فوزه على جل فيسنتي يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد إشتوريل عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم بنفيكا في الدقيقة السابعة عن طريق فريدريك أورسينس، قبل أن يضيف نيكولاس أوتاميندي، الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 78، سجل فينسيوس زانكيلو، الهدف الوحيد لفريق إشتوريل.

