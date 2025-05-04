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أحمد جودة - القاهرة - عاد المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز لمعانقة الشباك، بعد فترة صيام عن التهديف دامت لتسع مباريات، وذلك خلال فوز فريقه إنتر ميامي فجر اليوم الأحد (مساء السبت ت.م) على ضيفه نيويورك ريد بولز 4-1، في الدوري الأمريكي لكرة القدم (القسم الشرقي).

سواريز يكسر صيامه.. وميسي يقود إنتر ميامي لانتصار كبير

وكان هذا الفوز الأول لإنتر ميامي، بعد خسارته المباريات الثلاث الأخيرة بجميع البطولات.

وسجل لميامي كل من: فافا بيكولت (ق9) والأرجنتيني مارسيلو وايجاندت (ق30) وسواريز في الدقيقة (39).

وفي الدقيقة (67) أحرز النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الهدف الرابع للفريق من تصويبة قوية بيسراه، من داخل منطقة الجزاء.

ووقع على هدف حفظ ماء الوجه للضيوف، اللاعب الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج، في الدقيقة (43).

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده من النقاط إلى 21، في المركز الرابع بجدول القسم الشرقي، في حين تجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند 15 نقطة، في المركز التاسع.

