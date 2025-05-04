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أحمد جودة - القاهرة -

انتفض فلومينينزي أمام ضيفه سبورت ريسيفي وقلب تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 2-1 في إطار الجولة السابعة من الدوري البرازيلي.

فلومينينزي يقلب تأخره.. وكورينثيانز ينتصر بقيادة دوريفال

تقدم سبورت أولا في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي عبر بابلو (ق24) وفي الشوط الثاني تمكن فلومينينزي من الانتفاضة وتعادل بهدف من توقيع الكولومبي كيفن سيرنا (ق60).

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل إفيرالدو هدف الفوز برأسية.

وبفوزه رفع فلومينينزي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف براجانتينو الثالث وبالميراس الثاني وبنقطة خلف فلامنجو المتصدر وجميع هذه الفرق لم تخض مباراتها بالجولة بعد، أما سبورت فتجمد رصيده عند نقطتين في ذيل الترتيب.

وبالمثل قلب كورينثيانز تأخره بهدفين مقابل هدف إلى انتصار 4-2 على إنترناسيونال في أول مباراة للفريق مع مدربه الجديد دوريفال جونيور.

تقدم إنترناسيونال في الشوط الأول عبر الأرجنتيني برايان أجيري (ق38) وتياجو مايا (ق42)، فيما سجل هدف كورينثيانز في نفس الشوط يوري ألبرتو (ق25) واختتم اللقاء مسجلا هاتريك بعدما أحرز هدفين آخرين (ق64 و90+4).

وجاء هدف كورينثيانز الرابع من خلال إيجور كورونادو (ق90+13).

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن متقدما بنقطة على إنترناسيونال التاسع.

وفي باقي مباريات السبت فاز سيارا على ضيفه فيتوريا بهدف نظيف.

