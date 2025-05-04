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أحمد جودة - القاهرة -

أعربت البيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، عن سعادتها بالتتويج بلقب بطولة مدريد للتنس (1000 نقطة)، مؤكدة أنها لا تركز على النجاح أو الخسائر، معتمدة على "الذاكرة القصيرة" لتحقيق الانتصارات.

سابالينكا: الذاكرة القصيرة مفتاح تجاوز الخسائر

وهزمت سابالينكا الأمريكية كوكو جوف في النهائي، بنتيجة 6-3 و7-6 (7-3)، أمس السبت، في ساعة و38 دقيقة.

وقالت عقب الانتصار: "أتأثر كثيرًا في هذه المدينة، ودعم الجماهير هو السر".

وعادلت سابالينكا التشيكية بيترا كفيتوفا، كأكثر اللاعبات فوزًا في مدريد (2021، 2023، 2025).

كما أصبحت أول لاعبة تصل للنهائي ثلاث سنوات متتالية، والثانية بعد سيرينا ويليامز (2013) التي تتوج بميامي ومدريد، في موسم واحد.

وعن بطولة رولان جاروس المقبلة، قالت: "ثقتي تزداد على الملاعب الترابية، وأنا مستعدة بدنيًا للمنافسة.. أتغلب على الصعوبات في كل مباراة، وأعمل لتحسين أدائي".

واعتبرت أن "الذاكرة القصيرة هي مفتاح تجاوز الخسائر".

ووصلت سابالينكا لستة نهائيات، في 8 بطولات هذا العام، وصارت ثالث لاعبة تحصد 11 ألف نقطة، متجاوزةً سيرينا ويليامز.

وقالت عن ذلك: "إنه مذهل، أتمنى مواصلة التطور".

