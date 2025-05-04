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أحمد جودة - القاهرة -

قال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، اليوم الأحد (مساء السبت بتوقيت ميامي)، إنه لا يفتقد كونه لاعبا، لكنه أقر بأن "لا يوجد شيء يضاهي أن تكون لاعب كرة قدم".

ماسكيرانو: لا أفتقد اللعب.. وسعيد من أجل سواريز

وصرح ماسكيرانو خلال المؤتمر الصحفي، عقب الفوز على نيويورك ريد بولز (4-1) في الدوري الأمريكي: "لا أفتقد اللعب على الإطلاق.. فهمت، وكانت هذه عملية شاملة قبل اتخاذ قرار الاعتزال، أن اللاعب في مرحلة ما سيموت".

وأضاف: "في الحقيقة، هذا الأمر متقبل لدي تماما، بغض النظر عن أنه - وكما أقول تحديدا للشباب الذين يعيشون مراحلهم الأخيرة كلاعبين - لا يوجد شيء يضاهي أن تكون لاعب كرة قدم".

وواصل نجم برشلونة وليفربول السابق: "لا يشبه الأمر (أن تكون مدربا)، مهما كنت جالسا على مقاعد البدلاء وبجانب الملعب.. في النهاية، عندما تكون لاعبا تكون الكرة معك، وتتخذ أنت القرارات.. أما عندما تكون مدربا، فإنك تقترح وتحاول الإقناع، لكنك لم تعد تمتلك الكرة".

وعن عودة مهاجمه الأوروجوائي وزميله السابق في البارسا، لويس سواريز، للتسجيل بعد صيام استمر 9 مباريات، قال: "عودة لويس إلى المرمى تجعلنا سعداء من أجله، لأننا نعلم أن المهاجمين يعيشون على الأهداف.. هذا أمر أساسي لاستعادة ثقته بنفسه، وأتمنى أن يستمر هكذا بمرور المباريات".

