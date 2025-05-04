نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روزاريو يهرب بقمة الدوري الأرجنتيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ابتعد روزاريو سنترال بصدارة المجموعة الثانية من الدوري الأرجنتيني الممتاز، بفضل فوزه على ضيفه إنديبندينتي 1-0، فجر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش، ضمن المرحلة ال16 من المسابقة.

روزاريو يهرب بقمة الدوري الأرجنتيني

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية، فاز أتلتيكو توكومان على لانوس 1-0.

ولحساب المجموعة الأولى، تفوق باراكاس سنترال على مضيفه هوراكان 1-0.

وعلى ملعب جيجانتي دي ارويوتو، حسم روزاريو سنترال فوزه على إنديبندينتي بهدف عكسي، سجله أدريان سبورلي بالخطأ، في الدقيقة 20.

ورفع الانتصار رصيد روزاريو إلى 35 نقطة، في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، إنديبندينتي