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أحمد جودة - القاهرة - حسنت النجمة الأمريكية، كاتي ليديكي، رقمها القياسي العالمي الذي صمد طويلا، في سباق 800 متر سباحة حرة، بعد تسجيلها 8 دقائق و12ر4 ثانية، أمس السبت.

ليديكي تحطم رقمها القياسي العالمي

وتفوقت ليديكي بفارق 67ر0 ثانية على الرقم القياسي العالمي، الذي سجلته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقالت الأمريكية (28 عاما) بعد السباق، الذي جرى ضمن سلسلة تير برو للسباحة، في فورت لودرديل: "لا أستطيع التوقف عن الابتسام، لقد كان الأمر كذلك طوال الأسبوع، لذا فهو ليس جديدا حقا".

وجاء هذا الإنجاز بعد تسجيل ليديكي، الفائزة بتسع ميداليات ذهبية أولمبية، ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 1500 متر، الأربعاء الماضي.

كما فازت السباحة الأمريكية، الخميس الماضي، بسباق 400 متر، وحلت منافستها سمر ماكنتوش في المركز الثاني.